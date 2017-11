Politie zoekt getuigen van autobranden in Gouda

GOUDA - Vier auto’s van de Omgevingsdienst Midden-Holland in Gouda zijn in brand gestoken. De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer weten of iets van de brandstichting hebben gezien.

De bedrijfswagen staan geparkeerd bij het gebouw van de Omgevingsdienst aan de Thorbeckelaan in Gouda. In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 november rond 02.30 uur krijgt de brandweer de melding van de brand. Hoewel het vuur snel onder controle is, is de schade groot. Vier auto’s hebben brandschade en van twee andere auto’s zijn de ruiten ingeslagen.De politie onderzoekt waarom iemand het specifiek op die auto’s heeft voorzien. Alle informatie hierover is welkom. Ook is de recherche dringend op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord dat met deze brandstichting te maken kan hebben.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem