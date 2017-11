Deel gemeenteraad Westland hard over oud-burgemeester

DEN HAAG - De gemeenteraad van Westland laat weinig heel van de handelswijze van oud-burgemeester Sjaak van der Tak om een ton subisidie toe te zeggen aan Kwekers in de Kunst, de voortzetting van de failliete culturele instelling Dario Fo. Ook aan de rest van het college van B&W zijn veel vragen. Tijdens een extra raadsvergadering dinsdagmiddag zetten veel van de raadsfracties vraagtekens bij de handelswijze van de oud-burgemeester.

Vorige week meldde de nieuwe burgemeester , Agnes Van Ardenne, dat Van der Tak vlak voor zijn vertrek 100.000 euro heeft toegezegd aan Kwekers in de Kunst, waarvan 40.000 meteen is overgemaakt. Volgens Van Ardenne was dat een onrechtmatige betaling. Van der Tak ontkent dat.Oppositiepartij Westland Verstandig noemt het vreemd dat Van der Tak in 2015 tegen het advies inging van cultuurwethouder De Goeij, die subsidie voor Kwekers in de Kunst niet ziet zitten omdat er geen geld voor is en een aantal partijen het ook niet wil. Van der Tak zet toch door. Westland Verstandig-fractievoorzitter Peter Duijssens noemt Van der Tak een 'van het padje geraakte oud-burgemeester'.Meerdere oppositie-partijen willen daarom van wethouder De Goeij weten waarom ze zich later onder druk heeft laten zetten om toch akkoord te gaan met de geldverstrekking. De LPF, GBW, GroenLinks en ChristenUnie/SGP willen in elk geval van de toezegging af. Ook moeten alle wethouders uitleggen wat ze op welk moment wisten van de betrokkenheid van Van der Tak bij Kwekers in de Kunst.Gemeentebelang Westland vindt dat niet alleen de oud-burgemeester fout zat, ook de culturele instelling krijgt een veeg uit de pan. 'Ik vind Kwekers in de Kunst tegen het onbeschofte aan,' aldus fractievoorzitter Remmert Keijzer, 'ik zou er zakelijk niet op zijn ingegaan.' Hij doelt dan op e-mails waarin om het geld wordt gevraagd en er anders stappen zullen worden ondernomen.De fractie van de ChristenUnie/SGP vraagt zich af of Kwekers in de Kunst de 40.000 euro die al is overgemaakt inmiddels heeft terugbetaald. 'Ik zou me doodschamen als ik hen was,' aldus fractievoorzitter Leen Snijders.