Speciaal politieteam pakt veroordeelde Hagenaar op

DEN HAAG - Een speciaal team van de politie heeft dinsdag een 25-jarige Hagenaar in zijn woonplaats aangehouden. Hij had nog een gevangenisstraf van 90 dagen openstaan, meldt de politie op haar website.

De man werd in juli door de rechtbank veroordeeld voor diefstal. Het team kreeg eind oktober het verzoek om hem op te sporen en aan te houden. Meerdere verblijfsadressen werden onderzocht.Uiteindelijk werd de Hagenaar dinsdag aangehouden. Hij bleek ook nog een openstaande boete te hebben van 301 euro. Waarvoor die boete was, is niet bekend.