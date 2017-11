Haagse politiemol, Amine A., in hoger beroep tegen celstraf

DEN HAAG - Amine A., bekend als de Haagse politiemol, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Dat meldt de rechtbank in Den Haag dinsdag. De voormalige hoofdagent werd op 24 oktober veroordeeld tot vier jaar cel voor omkoping en deelname aan een criminele organisatie.

Vriend en medeverdachte Yassine H., kreeg 3,5 jaar cel. Een andere handlanger, Mohamed A., werd tot vier maanden cel veroordeeld. Ook zij gaan beiden in beroep tegen hun straf. De broer van Mohamed, Khalid A., werd veroordeeld tot 3 maanden cel. Het is niet bekend of hij in hoger beroep gaat tegen zijn straf. De termijn daarvoor verloopt dinsdag. Amine A. zocht in zijn rol als hoofdagent maandenlang in politiesystemen naar informatie over hennepkwekerijen. Die gaf hij vervolgens door aan een vriend. Die haalde de kwekerijen leeg, voordat de politie kwam. Dat leverde volgens het Openbaar Ministerie zo'n 3.500 euro per kwekerij op.Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 5 jaar cel tegen politiemol Amine A. voor schending van het ambtsgeheim, omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. Naast zijn celstraf mag hij van de rechter ook negen jaar niet als ambtenaar werken.