B en W Westland betreurt gang van zaken rond subsidietoezegging Van der Tak

WESTLAND - Het college van B en W van de gemeente Westland betreurt dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over de toezegging van een ton subsidie die oud-burgemeester Van der Tak deed aan de culturele organisatie Kwekers in de Kunst. 'U bent buitenspel gezet, en dat betreur ik', zei waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne namens het college.

Ook cultuurwethouder Marga de Goeij ging door het stof. 'Ik kan alleen zeggen dat ik de situatie meer dan betreur. Ik heb veel mensen in diskrediet gebracht, en dat spijt me oprecht', zo zei ze dinsdagmiddag in de extra raadsvergadering over de kwestie . Wethouder Theo Duijvestijn van financiën betreurt de gang van zaken eveneens: 'Er was geen deugdelijke besluitvorming.' De collegeleden bevestigen dat Van der Tak niet op eigen houtje heeft geopereerd.Van Ardenne benadrukte ook hoe een bestuurscultuur volgens haar moet zijn. 'Het college is een collectief en zal zo moeten opereren en transparant zijn, daar passen geen individuele toezeggingen bij, van wie dan ook.' Ze kondigde ook aan dat er een nader onderzoek komt of er 'andere trajecten' zijn waarbij op een soortgelijke manier is gehandeld.De waarnemend burgemeester ging ook in op de term die zijzelf vorige week gebruikte om de toezegging van 100.000 euro aan Kwekers in de Kunst door Sjaak van der Tak te duiden. Ze noemde dat een 'onrechtmatige betaling' en daar staat ze nog steeds achter. 'We hebben procedures, we hebben Cultuurweb (voor cultuur in de gemeente, red.), hoezo is daar buitenom gaan niet onrechtmatig?'Tegelijkertijd maakte Van Ardenne ook duidelijk dat het geld niet wordt teruggevraagd. 'Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn.'