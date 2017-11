Heel Holland zakt: Bodemdaling kost 16 miljard

REGIO - Te lang is er niet gesproken over bodemdaling. Dat vindt gedeputeerde Rik Janssen (SP) van de provincie Zuid-Holland. Door de inklinking van veengronden daalt vijfenzeventig procent van de bodem in Zuid-Holland. In sommige gebieden daalt de grond met centimeters per jaar. Hierdoor verzakken straten en huizen en worden landbouwgronden onbruikbaar.

Bodemdaling aanpakken gaat veel geld kosten. Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum zegt hierover: 'Als je het bodemdalingsprobleem in de steden wil oplossen dan praten we over zestien miljard. En als we het bodemprobleem in het buitengebied willen oplossen, praten we over vierhonderd miljoen.'Gedeputeerde Janssen spreekt over een 'heel groot probleem'. Volgens hem moet bodemdaling veel serieuzer genomen worden. 'We moeten uit de ontkenning komen dat we met elkaar geen probleem hebben,' aldus Janssen.Het veen onder de landbouwgronden klinkt in door de verlaging van de grondwaterstand . Hierdoor komt het veen droog te liggen, breekt af en klinkt in. De daling van de bodem in deze gebieden kan centimeters per jaar zijn. Vooral in de Krimpenerwaard gaat het hard. In verstedelijkt gebied dalen de veengronden door het gewicht van de straten en huizen.In Gouderak in de gemeente Krimpenerwaard moesten de straten elke acht jaar met zestig tot tachtig centimeter opgehoogd worden. Dit wordt nu tegengegaan door het onderheien van de straten, hierbij worden palen onder het wegdek geslagen. Hiervoor heeft de gemeente een investering gedaan van elf miljoen euro. Hiermee hoopt wethouder Ria Boere een duurzame oplossing te hebben gevonden voor de bodemdaling in het dorp.Niet alleen in Gouderak speelt dit probleem, maar bijvoorbeeld ook in het hele gebied tussen Gouda en Boskoop, rond de Nieuwkoopse Plassen, in Midden-Delfland en in Hazerswoude. Om bodemdaling op de kaart te zetten is donderdag in Rotterdam het congres Heel Holland zakt.Voor de serie Zinkend land gaat TV West woensdag naar Gouderak om te zien hoe daar de bodemdaling precies is aangepakt. Donderdag zoeken we een antwoord op de vraag of er een pasklare oplossing is om het zakken van de veengronden tegen te gaan.