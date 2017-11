VVD wil flexibele camera's tegen auto-inbraak en vernielingen

Autodiefstal (foto: Archief)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet flexibele camera’s gaan zetten om vernielingen aan auto’s en inbraken in voertuigen tegen te gaan. Daarvoor pleit de VVD in de Haagse gemeenteraad.

Raadslid Ingrid Michon somt in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders een reeks aan incidenten op. Zo waren er in het Benoordenhout in oktober inbraken in en vernielingen van auto's.



Vaak ging het daarbij om de duurdere merken. 'Er zijn bendes actief die het hebben gemunt hebben op de navigatie en software uit deze auto's', aldus het raadslid. 'Vergeleken met eerdere jaren is er dit jaar een forse toename van dergelijke meldingen te zien.'



Grove autokraken



Ook Scheveningen en de wijken Ypenburg, Laakkwartier, Moerwijk en Mariahoeve hebben te maken gehad grove autokraken, autobranden en vernielingen, stelt zij. In oktober berichtte de politie nog over drie autobranden op het Han Stijkelplein in de wijk Duttendel. Afgelopen weekeinde was het weer raak in Benoordenhout.



Michon wil dat daar een einde aan komt. 'Of het nu gaat om autobanden, inbraken of meenemen van spiegels van auto’s, van andermans spullen blijf je af.'



Makkelijker



Zij wijst erop dat het voor gemeenten sinds anderhalf jaar makkelijker is om flexibel cameratoezicht toe te passen. De burgemeester kan een gebied, zoals een plein of buurt, aanwijzen waar camera’s kunnen worden geplaatst en verplaatst. Borden informeren het publiek over de aanwezige camera's in de wijk.



Michon wil nu van het college weten of dat bereid is om die flexibele camera's te gaan gebruiken en zo ja wanneer en hoeveel. Daarnaast hoopt ze ook dat het stadsbestuur andere maatregelen wil nemen. Zo hebben enkele bewoners uit Benoordenhout de gemeente benaderd om struikgewas weg te halen, zodat vandalen zich hier niet in kunnen verschuilen.