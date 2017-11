Zes jaar cel en drie vrijspraken in Leidse overvalzaak

LEIDEN - De Haagse rechtbank veroordeelt een 22-jarige Leidenaar tot een celstraf van zes jaar voor een overval op een huis aan de Meerburgerkade in Leiden. In augustus 2016 werd er ingebroken en 22.500 euro gestolen uit het huis, een maand later werd de bewoner thuis overvallen. Drie andere verdachten in de zaak gaan vrijuit.

Bij de inbraak op 31 augustus vorig jaar wisten de daders drie zakken met 7500 euro uit de kluis in de woning te ontvreemden. Een maand later verwachtte de 54-jarige bewoner van het pand een bezoek thuis van de verzekeringsman om over de inbraak te praten, maar toen stormden drie gewapende mannen zijn woning binnen, en vroegen waar de 'tweede kluis' was. De verraste Leidenaar werd vastgebonden, geslagen en geschopt De overvallers haalden zijn woning opnieuw overhoop en gingen er vandoor met een pinpas en drieduizend euro. Ze wisten volgens de rechtbank dat er buit in de woning was achtergebleven na de inbraak. Leidenaar Jaouad Q. moet dat de overvallers verteld hebben, aldus de rechtbank. Hij kende het slachtoffer van de beroving uit een friettent in de buurt. Daar had het slachtoffer verteld dat bij de inbraak niet al zijn geld was meegenomen.De 22-jarige Leidenaar kreeg de straf van zes jaar vanwege zijn rol bij de 'brute en geraffineerde overval'. Die straf komt overeen met de strafeis van de officier van justitie.Het OM meende dat de 27-jarige Mohammed A. en 26-jarige Morad A. uit Rotterdam ook betrokken waren bij de overval. Tegen hen eiste de officier van justitie zes jaar en 5,5 jaar cel, maar de rechtbank meent dat er onvoldoende bewijs tegen beide mannen is. Ook een vierde verdachte, de 37-jarige Jon H. uit Rotterdam, is vrijgesproken. Tijdens de strafzitting twee weken geleden erkende de officier al dat er tegen hem te weinig bewijs is.Volgens de rechtbank blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de inbraak op 31 augustus in de woning aan de Meerburgerkade in Leiden, waarbij de dieven er met 22.500 euro vandoor gingen.Het OM verdacht Leidenaar Jaouad Q. en Rotterdammer Morad A. hiervan. Morad A. filmde zichzelf na de inbraak ook op een bed bezaaid met briefjes van 50 euro . Maar dat is volgens de rechtbank nog geen overtuigend bewijs dat hij achter de Leidse kluiskraak zat.