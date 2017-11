Windparken worden ook zeewierboerderijen

DEN HAAG - Zeewier komt nu vooral uit Azië, maar binnen vier jaar verbouwen commerciële bedrijven het op windparken in de Noordzee. Dat is althans de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Stichting Noordzeeboerderij. Zij presenteren hun plannen dinsdag en woensdag op de internationale zeewierconferentie 'Seagriculture' op Scheveningen.

Vanuit de voedingsmiddelenindustrie, horeca en supermarkten is er een groeiende vraag naar zeewier in Europa. 'Je kunt er pesto van maken, maar ook dierenvoeding,' vertelt een woordvoerder van de Noordzeeboerderij.In de Oosterschelde en op Texel produceren ondernemers al zeewier voor verschillende producten zoals thee, kruiden en pasta.Sinds 2014 is de Stichting Noordzeeboerderij bezig de jonge sector in Nederland te ontwikkelen . Vorig jaar begon de stichting met een test waarbij succesvol 100 kilo voor consumptie geschikt zeewier is geoogst. Dit jaar wordt de test opgevolgd door een meerjarig experiment.In het eerste jaar van het project wordt twintig keer zoveel verbouwd. Over twee weken wordt 2000 vierkante meter wier 15 kilometer vanuit de haven van Scheveningen gezaaid. In april kan het geoogst worden. Na het eerste jaar is het de bedoeling om het project door te zetten binnen een windpark. Vanaf dan kan de productie worden opgeschroefd.Door zeewier bij windparken te laten groeien wordt de ruimte op de Noordzee efficiënt gebruikt. Ook kan de zeewierteelt de biodiversiteit versterken.