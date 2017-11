Man afgeperst op datingsite met pikante foto's

DELFT - Een 18-jarige man uit Delft en een 20-jarige vrouw uit Spijkenisse zijn aangehouden voor afpersing via een datingsite. Ze dreigden pikante foto's en chats van een inwoner van Mijdrecht openbaar te maken.

Het slachtoffer kreeg in juli contact met de vrouw via een datingsite. Ze stuurden berichten over en weer, inclusief pikante foto's, en uiteindelijk gaf het slachtoffer zijn telefoonnummer aan de vrouw.Vanaf dat moment kwamen er dreigende berichten binnen bij het slachtoffer. De afzender maakte bekend dat hij alles van de man wist: zijn naam, wie zijn familieleden waren, en waar de man werkte.De afzender dreigde de foto's en chats openbaar te maken. Daarom maakte het slachtoffer enkele geldbedragen van een paar honderd euro over. Toen om nog meer geld werd gevraagd, stapte de man uiteindelijk naar de politie en deed aangifte.Na onderzoek werden de twee verdachten aangehouden. De 18-jarige man uit Delft zit nog vast, de vrouw is vrij, maar nog wel verdachte.