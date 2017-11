Raad Westland: 'Kunstsubsidie moet terug'

WESTLAND - Een meerderheid in de gemeenteraad van Westland wil geen subsidie meer geven aan de culturele instelling Kwekers in de Kunst. Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een extra raadsvergadering over de subsidie. Het geld, een bedrag van een ton, is door oud-burgemeester Sjaak van der Tak toegezegd net voor zijn vertrek, en Van der Tak heeft ook 40.000 euro laten overmaken.

De gemeenteraad debatteert dinsdagmiddag over de subsidie. De raad wil de resterende 60.000 euro niet meer overmaken, en wil ook de al betaalde 40.000 euro terug. Een motie daarover kreeg steun van alle partijen behalve de PvdA. De raad vindt dat cultuurwethouder De Goeij daarover in gesprek moet gaan met Kwekers in de Kunst.Het college van B en W betreurt de gang van zaken , maar vindt terugvordering van het geld niet kunnen, want dat zou 'onbehoorlijk bestuur' zijn. Waarnemend burgemeester Van Ardenne vindt de motie van de raad dan ook onuitvoerbaar en ontraadt deze. 'U vindt dus dat het college van nul af moet beginnen met Kwekers in de Kunst. Dat wordt geen gemakkelijke opgave,' aldus Van Ardenne.Een aantal partijen wil eigenlijk dat Kwekers in de Kunst zelf het geld terug betaalt. Onder meer de LPF en Gemeentebelang Westland storen zich aan de opstelling van de cultuurinstelling. Die heeft eerder in verschillende e-mails min of meer geëist dat het geld wel zou worden overgemaakt. Gemeentebelang noemt dat 'tegen het onbeschofte aan'.Tijdens de raadsvergadering stuurde de penningmeester van Kwekers in de Kunst nogmaals een e-mail aan de fractievoorzitters, met volgens de twee partijen dezelfde strekking. Dat zette opnieuw kwaad bloed.