Oprichter Jostiband Wim Brussen (74) overleden: 'Hij had het lef'

ZWAMMERDAM - Wim Brussen, de oprichter van de Jostiband, is maandagavond op 74-jarige leeftijd overleden. Brussen kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. 'Het orkest zal woensdag tijdens de wekelijkse repetitieavond stilstaan bij zijn overlijden', zegt orkestleider Lyan Verburg tegen mediapartner Studio Alphen.

Brussen startte in 1966 met de Jostiband een orkest voor verstandelijk gehandicapten. 'In 2006 heeft hij het stokje overgedragen aan mij, toen had hij veertig jaar met de Jostiband volgemaakt. Daar was hij heel trots op', zegt Verburg.Wim Brussen werkte bij de technische dienst van de toenmalige Johannes Stichting in Nieuwveen en besloot muziek te maken met de cliënten. Daar komt ook de naam Jostiband vandaan; de eerste letters van Johannes Stichting.Brussen was in 2016 als eregast aanwezig bij het jubileumconcert van de Jostiband in de Amsterdamse Ziggo Dome. 'Daar hoorde hij natuurlijk bij als oprichter. Ik weet dat hij ontzettend trots was om te zien hoe het orkest nog steeds goed functioneert. Hoe we steeds aan meer mensen laten zien dat mensen met een beperking heel veel kunnen. Dat was natuurlijk ook zijn insteek om het orkest in 1966 te beginnen. Hij had het lef', zegt Verburg. 'Uiteraard wist ik van zijn gezondheidsproblemen, maar dit is toch heel plotseling', zegt ze.