Lector gaat ondernemers wapenen tegen computerciminelen: 'Eén op de vijf wordt getroffen'

DEN HAAG - Je zult als ondernemer maar van internet afhankelijk zijn, en ineens - pling! - de melding krijgen dat je website eruit ligt. Vervolgens moet je flink betalen om het weer goed te krijgen. Bijna elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: computercriminaliteit. Maar wat doe je eraan? En kun je het voorkomen?

Aan de Haagse Hogeschool start vandaag een speciaal lectoraat dat op die vragen antwoord moet geven. 'Het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer', zegt een ondernemer die zelf tien jaar geleden door hackers werd gepest. 'Een paar Turkse hackers hadden rotzooi op de site van klanten van ons gezet. Dat hebben we er in één dag vanaf kunnen krijgen.'Maar zo gelukkig is niet iedereen. Het kunnen ook echte criminelen zijn die de hele boel op slot zetten en geld eisen om je website weer in de lucht te krijgen. 'Eén op de vijf ondernemers die we hebben gesproken werd het afgelopen jaar door cybercriminelen getroffen', zegt Rutger Leukveld.Hij is de nieuwbakken lector cybercrime die op de Haagse Hogeschool leerkrachten, studenten en uiteindelijk ondernemers gaat leren zich tegen computercriminaliteit te wapenen. Het lectoraat is een samenwerking met de gemeenten Zoetermeer en Den Haag, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het MKB.