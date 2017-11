Jackpot: verzamelde kunst van Jan Wolkers brengt drie keer zoveel op als gedacht

OEGSTGEEST - Zeven kunstwerken uit de verzameling van Jan Wolkers hebben dinsdagmiddag op een veiling 24.000 opgeleverd. Dat is drie keer zoveel als het Amsterdamse veilinghuis De Zwaan had geschat.

Wolkers was niet alleen schrijver en kunstenaar, maar ook verwoed kunstverzamelaar. Hij spaarde onder meer kunst van stammen uit Afrika en Nieuw Guinea. Hij bouwde een forse collectie op, waarvan zeven stukken nu onder de hamer gingen.'Wolkers raakte in het Museum voor Volkenkunde in Leiden, vlakbij zijn woonplaats Oegstgeest, vervuld van primitieve kunst', vertelt Michiel Boerma van het veilinghuis aan Omroep West Topstuk van de veiling was een houten sculptuur van de Asmat uit Papoea-Nieuw-Guinea. Die werd voor 6000 euro verkocht. De waarde was geschat op 1000 tot 1500 euro.