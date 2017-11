ProRail plaatst 'smeerpotten' tegen snerpend geluid

Foto: Omroep West

LEIDEN - ProRail heeft langs het spoor bij Leiden zogenoemde smeerpotten geplaatst. Daarmee moet het snerpende spoorgeluid tot het verleden behoren. Althans over een week of zes, want het systeem moet nog ingeregeld worden.

Geschreven door André Koolen

Presentator/Nieuwslezer





Elke keer dat een trein een smeerpot passeert wordt een hoeveelheid van het middel op de rails gespoten. Het duurt even voordat er genoeg op het spoor zit. En ook de afstelling luistert nauw. Uiteindelijk zal de geluidsoverlast voor omwonenden afnemen, zo is het idee.



LEES OOK: Gedoe bij de NS: Van gladde sporen tot een koe op de rails... een top 9 van oorzaken vertraging

Het spoorstaafconditioneringssysteem, zoals het officieel heet, spuit een biologisch afbreekbaar goedje op de rails. Daardoor is er minder wrijving tussen wielen en rails. Het snerpende geluid van een langsrijdende trein komt dan minder vaak voor en het geluidsniveau neemt af.Elke keer dat een trein een smeerpot passeert wordt een hoeveelheid van het middel op de rails gespoten. Het duurt even voordat er genoeg op het spoor zit. En ook de afstelling luistert nauw. Uiteindelijk zal de geluidsoverlast voor omwonenden afnemen, zo is het idee.