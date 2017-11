Spui afgezet om verdachte tas

Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft dinsdagavond korte tijd een stuk van het Spui in Den Haag afgezet. Dat gebeurde nadat er een verlaten rugtas werd gevonden in een bushokje. Meerdere trams en bussen in het centrum werden omgeleid.





Bussen en trams rijden inmiddels weer de normale routes. Er kan nog wel vertraging zijn.



