Mijlpaal voor Haagse Hoftrammm: 'Het is zo kickûh'

DEN HAAG - Een mijlpaal voor het rijdende Haagse tramrestaurant de Hoftrammm. Dinsdag heeft de culinaire tram zijn duizendste rit gereden. 'Het is uitermate bijzonder om mee te maken, dat je droom werkelijkheid wordt', zei oprichter en eigenaar Bobby van Galen bij mediapartner Den Haag FM. Ook voor kok Pierre Wind is het een bijzonder moment. 'Ik heb vanaf dag één geloofd in dit concept', zegt hij.

Sinds drie jaar rijdt de culinaire tram door Den Haag. Van binnen is de Hoftrammm omgebouwd tot een sfeervol restaurant dat van alle gemakken is voorzien. Het tramrestaurant rijdt een vaste route door de binnenstad van Den Haag richting Scheveningen.Zes dagen per week wordt er een viergangendiner in de tram bereid en geserveerd. Pierre Wind is de executive chefkok van de Hoftrammm, maar is meer dan een culinair adviseur. Hij rijdt gemiddeld één keer per week mee aan boord. 'Het is zo kickûh!', zegt hij over deze jubileumrit.Van Galen en Wind vieren binnenkort weer een feestje. Aan de Laan van Middenburg in Voorburg starten zij restaurant Trammmhuys. In de nieuwe zaak is de keuken gebouwd in een oude tram. Dit keer dus geen restaurant in een tram, maar een tram in een restaurant. Op 29 november opent Trammmhuys officieel de deuren.