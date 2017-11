Vermiste man van 72 dood gevonden

Foto: Flashlight Fotografie

SASSENHEIM - Een 72-jarige man uit Sassenheim die sinds maandag vermist was, is overleden aangetroffen. Het lichaam van de man werd dinsdagmiddag gevonden in het water aan de Industriekade in Sassenheim.





De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.



De man was maandagochtend vertrokken op zijn rode damesfiets en was sindsdien onvindbaar. Dinsdag werden de fiets van de man en zijn lichaam in het water gevonden.De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.