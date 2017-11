Omwonenden ontmoeten elkaar na fatale explosie: 'Ik slaap al nachten niet'

DEN HAAG - Omwonenden van de Van Schuijlenburchstraat in Delft waar vorige week woensdag een monteur overleed door een explosie, zijn dinsdagavond bij elkaar gekomen. Er kwamen zo'n 40 mensen op de bijeenkomst af.

'Ik had de behoefte om met zijn allen bij elkaar te komen', zei buurtbewoonster Anneke Wolvekamp. 'De politie kan nog niet zeggen wat het geweest is, maar het was zeker geen gasexplosie', zegt ze. In eerste instantie werd wel aangenomen dat het om een gasexplosie ging, maar het is nu duidelijk dat dat niet het geval was. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.Na de explosie werden de omwonenden geëvacueerd en konden zij in een hotel slapen, maar dat wordt nu niet meer door verhuurder Vidomes betaald, aldus een bewoonster.Vidomes heeft de flatbewoners op een urgentielijst geplaatst en is met hen in gesprek om passende oplossingen te zoeken. Een andere omwonende wil helemaal niet terug. Zij zegt nog altijd overspannen en in shock te zijn. 'Ik slaap al nachten niet en heb gewoon constant een kaak die aan het trillen is. De monteur kwam al 15 jaar bij me over de vloer.' De monteur werd 36 jaar oud.In 2015 ontplofte er bij de woning aan de Van Schuijlenburchstraat een vuilniszak toen een man deze buiten wilde zetten. De broer van het slachtoffer toen van verdacht van het plegen van een aanslag. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd wegens te weinig bewijs. Of deze explosie daar iets mee te maken heeft, is niet duidelijk.