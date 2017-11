West Wekker: bijeenkomst omwonenden na explosie en vermiste man overleden

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is woensdag 8 november en de dag begint koud. Doe je jas dus maar aan! Je dag begint met nieuws uit Delft waar gisteravond een bijeenkomst was van de omwonenden van de Van Schuijlenburchstraat, waar vorige week een explosie was. Daarbij overleed een monteur.

Omwonenden van de Van Schuijlenburchstraat in Delft waar vorige week woensdag een monteur overleed door een explosie, zijn gisteravond bij elkaar gekomen. Er kwamen zo'n 40 mensen op de bijeenkomst af. Na de explosie werden de omwonenden geëvacueerd en konden zij in een hotel slapen.Een 72-jarige man uit Sassenheim die sinds maandag vermist was, is overleden. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in het water aan de Industriekade in Sassenheim.Pas op als je de weg op gaat. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor mist. 'Gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht. Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand', schrijft het KNMI op haar website.En een mijlpaal voor de Haagse Hoftrammm. Gisteren heeft de culinaire tram zijn duizendste rit gereden. 'Het is uitermate bijzonder om mee te maken, dat je droom werkelijkheid wordt', zei oprichter en eigenaar Bobby van Galen bij mediapartner Den Haag FM. Het weer : bewolkt en fris, dat wordt het vandaag. Mogelijk voel je wat lichte motregen. Er waait een zwakke zuidoostenwind en het wordt zo'n 9 graden.