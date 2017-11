Auto gaat in vlammen op, vuur slaat over op huis

Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. (Foto: Flashlight Fotografie)

RIJNSBURG - Aan de Siegenlaan in Rijnsburg is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar de gevel van een huis.





Het vuur werd om middernacht ontdekt. Auto's die in de buurt van de brandende auto stonden, werden snel weggereden. Toch liep ook een van die auto's schade op. Hoe de brand kon onstaan, wordt onderzocht.