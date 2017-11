FC Lisse en Quick Boys experimenteren met intrap, self-pass en andere nieuwe spelregels

LISSE - FC Lisse en Quick Boys hebben dinsdagavond in Lisse een bijzondere oefenwedstrijd afgewerkt. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe spelregels. De intrap, de self-pass en de nieuwe strafschopregel moeten het voetbal sneller en eerlijker maken.

Wat betekenen de nieuwe regels?Onder het toeziend oog van Marco van Basten - die bij de FIFA verantwoordelijk is voor de technische ontwikkeling van het voetbal - werd geëxperimenteerd met de nieuwe regels. 'Dit is de eerste keer dat we zoiets zien. Een heel goed initiatief. Alleen een penalty na een overtreding buiten de zestien hebben we niet gehad. Al het andere was goed om te zien.'Na twee keer 30 minuten won Quick Boys met 4-3 van Lisse. De meeste goals vielen in de slotfase, omdat het versnelde spel tot grote vermoeidheid leidde bij de spelers. 'Je zag met de self-pass dat het spel sneller gaat', zegt Van Basten. 'Er zijn nog heel veel andere punten, maar je kan niet in een keer twintig nieuwe dingen tegelijk proberen. Kortom: dit was een goeie test, maar er moeten er nog meer volgen.'Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal van de KNVB, was ook aanwezig in Lisse. Ook hij vond het een geslaagd experiment, maar benadrukt dat het daadwerkelijk overnemen van de nieuwe regels een proces voor de lange termijn is. 'Kijk, wij organiseren voetbal voor de spelers en de kijkers. En als die verandering willen, gaan we daar zeker naar kijken. De realiteit is alleen dat voetbal een wereldwijde competitie is. Wij staan er in ieder geval open voor.'Scheidsrechter Pieter Vink vond de nieuwe regels een verademing. 'Ik ben er heilig van overtuigd dat de zuivere speeltijd is toegenomen. Normaal gesproken komen er na ieder fluitsignaal spelers zeuren, nu niet.'