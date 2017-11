'Deze prijs stond al lang op mijn verlanglijstje', Marit Bouwmeester zeilster van het jaar

VOORBURG - Marit Bouwmeester uit Voorburg is door de internationale zeilfederatie World Sailing uitgeroepen tot zeilster van het jaar. De prijs werd dinsdagavond uitgereikt in het Mexicaanse Puerto Vallarta.

Bouwmeester kroonde zich dit jaar tot wereld- en Europees kampioen in de Laser Radial-klasse. Ze noemt de onderscheiding 'een eer'. 'Deze titel stond al langer op mijn verlanglijstje', vertelde ze aan de NOS Roelof Bouwmeester, haar broer en coach, werd maandag door het Nederlandse watersportverbond uitgeroepen tot coach van het jaar . Tijdens dat gala in het Zuiderstrandtheater op Scheveningen viel Marit Bouwmeester niet in de prijzen. Ze kwam reglementair niet meer in aanmerking voor een onderscheiding, omdat ze die prijs al drie keer heeft gewonnen.