'Zíj maken er puinhoop van en geven ons de schuld...', Kwekers in de Kunst met stomheid geslagen

WESTLAND - 'Onze mond valt hiervan open.' Zo reageert penningmeester René Mendel namens Kwekers in de Kunst op het feit dat een meerderheid van de Westlandse gemeenteraad geen subsidie meer wil geven aan de culturele instelling.

De Westlandse raad boog zich dinsdag over de 'kwestie Sjaak van der Tak' . De oud-burgemeester zou vlak voor zijn vertrek op eigen houtje een ton toe hebben toegezegd aan Kwekers in de Kunst en liet 40.000 euro overmaken. Volgens waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne wisten zowel het college als de gemeenteraad hier niet vanaf.De raadsleden willen de resterende 60.000 euro niet meer overmaken en willen ook de al betaalde 40.000 euro terughalen. Een motie die hierover dinsdag werd ingediend, kreeg steun van alle partijen behalve de PvdA. Volgens burgemeester Van Ardenne 'lijkt de motie uitvoeren een onmogelijke opdracht', omdat de overheid betrouwbaar moet zijn. Toch vindt de raad dat cultuurwethouder Marga de Goeij in gesprek moet gaan met Kwekers in de Kunst.De cultuurorganisatie is met stomheid geslagen over deze ontwikkelingen. 'Zíj maken er een bestuurlijke puinhoop van en geven nu de schuld aan degene die het geld ontvangt. Onze mond valt hiervan open', zegt penningmeester René Mendel. Hij verwacht dat de resterende 60.000 euro gewoon wordt overgemaakt.