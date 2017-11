Bas Muijs: 'Onthullingen over seksuele intimidatie Job Gosschalk heftig'

DEN HAAG - Het nieuws over het 'grensoverschrijdende gedrag' van de bekende filmmaker Job Gosschalk met acteurs houdt de gemoederen flink bezig. Omroep West-presentator Bas Muijs zag de onthullingen over seksuele intimidatie aankomen maar is toch verbaasd. 'Het is heftig nieuws.'

'Er werd natuurlijk wel eens iets over gezegd, je hoorde wel eens iets', zei de presentator tijdens zijn ochtendprogramma Muijs in de Morgen op Omroep West. 'Maar ja, of dat dan waar was daar ging je niet altijd dieper op in. Dat dit nu zo massaal naar boven komt, verbaast me wel. Ik hoor ook verhalen van collega's... dat wist ik echt niet. Het is heftig nieuws.'Gosschalk wordt momenteel 'volledig gekielhaald', volgens Muijs. 'Of dit terecht is of niet - en of dit in de media moet gebeuren of niet - dat moeten anderen maar beslissen. Maar het is wel groot nieuws.'Muijs - die zelf nooit met seksuele intimidatie te maken heeft gehad - wist dat de onthulling eraan zat te komen toen hij van verschillende kanten vragen kreeg van kranten en televisiezenders. 'Het is opzienbarend. Ik denk ook niet dat het hierbij blijft. Volgens mij maakt dit het voor anderen makkelijker om erover te praten. Het is goed dat dit naar boven komt, ook in de modellenwereld. Laten we dit opengooien, want dit soort misstanden moet gewoon de wereld uit. Het is erbij gaan horen en dat is een heel slechte zaak.'GTST-acteur Ferry Somogyi was een tijd goed bevriend met Gosschalk, zo vertelde hij vanochtend in Muijs in de Morgen. 'Ik heb nooit iets meegemaakt met Job. Een tijdje ben ik goed bevriend met hem geweest. Hij heeft nooit iets bij mij gedaan. Ik kende wel wat verhalen, maar dat bleef altijd bij geruchten. Vannacht ben ik er wel vaak van wakker geworden, ik heb er veel aan gedacht. Het is belachelijk dichtbij. Ik ben er best wel van in de war.'Een van de acteurs die slachtoffer werd van seksuele intimidatie door Gosschalk is voormalig WOS-presentator Winston Post . Tijdens een 'bijles' moest Post moest van de filmmaker masturberen, meldt NOS op 3 . Dit gebeurde volgens Post onder het mom van 'dat dit erbij hoort als je acteur bent' en je 'geen gêne moet hebben'. Post weigerde dit te doen. 'Ik denk dat het feit dat ik niet inging op zijn lesmethodiek zeker geen positieve invloed op mijn carrière heeft gehad. Eerder andersom.'