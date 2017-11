FIOD vindt 100.000 euro contant geld in Leidse woning; witwasonderzoek gestart

100.000 euro gevonden in huis in Leiden | Foto: FIOD

LEIDEN - In de woning van een man in Leiden is door de FIOD 100.000 euro contant geld gevonden. Er zaten briefjes van 100, 200 en 500 euro tussen. Naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart. De opsporingsdienst van de Belastingdienst doorzocht ook huizen in Delft en Rockanje.

De Belastingdienst heeft de verdachten eerder al gevraagd waarom ze hun vermogen - dat op bankrekeningen van een Zwitserse bank staat - niet hebben gemeld. Die informatie werd niet verstrekt. Dat is wel verplicht. Daarom is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de bewoners van de drie panden.



De mannen worden verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.



Administratie



De verdachten van 66, 49 en 46 zijn niet opgepakt. Tijdens de doorzoekingen is wel hun administratie in beslag genomen.