Regenboogzebrapad Westland voor acceptatie LHBT

WESTLAND - In navolging van gemeenten als Leiden en Den Haag krijgt ook Westland een regenboogzebrapad. Een motie van D66 is dinsdagavond door wethouder De Goeij omarmd.

D66 Westland pleit ervoor om het regenboogpad bij het busstation Verdilaan in Naaldwijk aan te leggen, meldt de WOS , mediapartner van Omroep West. De motie was mede ingediend door de fracties van CDA, GroenLinks en PvdA.Volgens D66 is het zebrapad nodig om aandacht te vragen voor de acceptatie van LHBT'ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders). Op deze manier zou de diversiteit van de inwoners in Westland benadrukt worden. 'De wethouder heeft onze motie overgenomen, dus we hopen nu dat het plan snel kan worden uitgevoerd', aldus raadslid Maxim van Ooijen.