De zaak Mitch Henriquez: dit gebeurde er de afgelopen 2,5 jaar

Mitch Henriquez wordt afgevoerd na zijn arrestatie

DEN HAAG - Maandag start het proces tegen de agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez. De 42-jarige Arubaan werd ruim twee jaar geleden tijdens het Haagse muziekfestival Night at the Park gearresteerd en overleed later door hardhandig optreden van de politie. Twee agenten staan nu voor de rechter omdat zij verdacht worden van doodslag. Dit is er in de tussentijd gebeurd.

Geschreven door Tim Toet

Redacteur online en social media