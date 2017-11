Nieuwe poëzieprijs in Den Haag: 'Zonde om karrenvracht aan talent in de kou te laten staan'

DEN HAAG - Den Haag krijgt een nieuwe poëzieprijs. Met de strijd om de Poëzie Op Pootjes-bokaal wordt het ter ziele gegane project Poëzie op Pootjes in bescheiden vorm voortgezet.

Tijdens vier edities van Poëzie op Pootjes - het gedichtenproject dat de R.G. Ruijs Stichting de afgelopen jaren organiseerde - werden ruim 1700 gedichten over het Haagse gevoel ingezameld.'Helaas werd voor de vijfde aflevering geen subsidie meer beschikbaar gesteld door de wethouder van Cultuur', legt organisator Robert-Jan Rueb uit. 'Daardoor was dat project niet langer uitvoerbaar. 'Maar het zou zonde zijn om die karrenvracht aan getalenteerde dichters daarom in de kou te laten staan. Daarom bedachten wij een serie maandelijkse voordrachtmiddagen, waarbij telkens acht dichters optreden.'Aan het eind van elke editie kiest het publiek de beste dichter. Die ontvangt dan een leuk aandenken. Tijdens de laatste editie in juni strijden de beste dichters vervolgens om de Poëzie Op Pootjes-bokaal.De eerste editie vindt zondag 19 november plaats in horecagelegenheid Maaart in de Valkenboslaan in Den Haag en duurt van 15.30 uur tot 17.00 uur. De andere edities vinden elke derde zondag van de maand plaats. Geïnteresseerde dichters kunnen zich aanmelden