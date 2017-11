Plan NS voor sneller reizen tussen Leiden en Utrecht

Station Leiden Centraal (Archieffoto)

DEN HAAG - De NS heeft een plan gemaakt voor de verbetering van de spoorlijn tussen Leiden en Utrecht. In de nieuwe variant zouden reizigers sneller vanuit Leiden in Utrecht kunnen komen dan nu. De Intercity, die twee keer per uur rijdt, zou tussendoor namelijk alleen nog maar stoppen op station Alphen aan den Rijn. Nu stopt die trein ook nog op drie andere stations.





De nieuwe variant moet nog verder worden onderzocht, maar volgens de provincie is het plan 'kansrijk'. De provincie gaat de optie verder onderzoeken en uitwerken met onder meer de NS en ProRail. Daarna worden de ideeën voorgelegd aan Provinciale Staten.



Zoeterwoude-Meerburg



Een keerzijde van de variant is dat het nieuw aan te leggen station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden ingepast in de dienstregeling. Daarvoor zou namelijk veel te veel geld nodig zijn. De provincie onderzoekt daarom ook andere oplossingen om deze locatie toch goed bereikbaar te maken.



Eerder werden ook al allerlei plannen gemaakt om het reizen tussen Leiden en Utrecht aantrekkelijker te maken, maar die opties bleken telkens te duur en voor reizigers waren de plannen ook niet erg aantrekkelijk.



LEES OOK: Metropoolregio wil flink investeren in wegen en ov: Maak van Schenkviaduct een tunnel

'Hierdoor komen Leiden en Utrecht in tijd aanzienlijk dichter bij elkaar te liggen en wordt de uitwisseling tussen beide steden versterkt', vindt de provincie Zuid-Holland. In het nieuwe plan moeten er ook twee extra sprinters per uur gaan rijden op het traject. Die stoppen dan op Leiden Lammenschans, het nieuwe station Hazerswoude-Koudekerk, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden en optioneel Leidsche Rijn.De nieuwe variant moet nog verder worden onderzocht, maar volgens de provincie is het plan 'kansrijk'. De provincie gaat de optie verder onderzoeken en uitwerken met onder meer de NS en ProRail. Daarna worden de ideeën voorgelegd aan Provinciale Staten.Een keerzijde van de variant is dat het nieuw aan te leggen station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden ingepast in de dienstregeling. Daarvoor zou namelijk veel te veel geld nodig zijn. De provincie onderzoekt daarom ook andere oplossingen om deze locatie toch goed bereikbaar te maken.Eerder werden ook al allerlei plannen gemaakt om het reizen tussen Leiden en Utrecht aantrekkelijker te maken, maar die opties bleken telkens te duur en voor reizigers waren de plannen ook niet erg aantrekkelijk.