Máxima verrast Hofstad Lyceum in Den Haag met koninklijk bezoek

DEN HAAG - Leerlingen van het Hofstad Lyceum in Den Haag keken woensdagochtend even gek op: koningin Máxima bracht de Haagse school een verrassingsbezoek. Ze kwam specifiek voor de Gender & Sexuality Alliance, een jongerengroep die zich inzet voor een vriendelijk klimaat op scholen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen (lhbti).

Het Hofstad Lyceum maakt daarmee onderdeel uit van een landelijk netwerk dat op circa negenhonderd middelbare scholen en mbo's actief is. Tijdens het werkbezoek sprak koningin Máxima met twintig leerlingen over hoe het is om lhbti te zijn.De leerlingen gaven korte presentaties over hun activiteiten, zoals het organiseren van acties tegen pesten, het geven van voorlichting en hoe leerlingen voor elkaar kunnen opkomen. Ook sprak Máxima met de rector, docenten en andere leerlingen over de onderlinge omgang op school.