Haags raadslid Abdoe Khoulani niet vervolgd voor 'toekomstige kindermoordenaars'-uitspraak

Abdoe Khoulani De bewuste Facebook-post van Abdoe Khoulani. (Beeld: Facebook)

DEN HAAG - Het Haagse raadslid Abdoe Khoulani wordt niet vervolgd omdat hij in juni op Facebook een groep Israelische jongeren,'toekomstige kindermoordenaars en bezetters', noemde. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het OM vervolgt hem wel voor de belediging van een vrouw uit Utrecht. Die noemde Khoulani in een gesprek via Facebookmessenger een 'blonde teef' een 'achterlijk blind wijf'.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever