Raadslid Khoulani niet vervolgd voor 'toekomstige kindermoordenaars'-uitspraak

Abdoe Khoulani. | Foto gemeente Den Haag De bewuste Facebook-post van Abdoe Khoulani. (Beeld: Facebook)

DEN HAAG - Het Haagse raadslid Abdoe Khoulani (Partij van de Eenheid) wordt niet vervolgd omdat hij in juni op Facebook een groep Israelische jongeren,'toekomstige kindermoordenaars en bezetters', noemde. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het OM vervolgt hem wel voor de belediging van een vrouw uit Utrecht. Die noemde Khoulani in een gesprek via Facebookmessenger een 'blonde teef' een 'achterlijk blind wijf'.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever





'Het discriminatieverbod geldt voor onveranderlijke kenmerken van een groep. Denk aan ras, afkomst of huidskleur', schrijft het OM als uitleg in een persbericht. Als mensen daar op worden aangevallen dan kunnen ze zich daar niet tegen verweren, dat is strafbaar. Maar de uitspraken van Khoulani voldoen hier niet aan. 'Als de uitspraak gericht was geweest op de Joodse afkomst van de scholieren, zou dat wel strafbaar zijn geweest', schrijft het OM.



Geen aangifte slachtoffer



Voor de klachten smaad, laster en belediging geldt dat het iemand daar alleen voor vervolgd kan worden als het slachtoffer aangifte doet. Dat is in deze zaak niet gebeurd.



De uitspraken kwamen Khoulani op veel kritiek te staan.



Steun voor IS



Het raadslid, dat al eerder in opspraak kwam door in een tweet zijn



Khoulani zegt in een eerste reactie dat hij de uitspraak inzake de uitspraken over de Israëlische jongeren wel had verwacht. 'Dit valt binnen de vrijheid van meningsuiting.'



Onverstandig



Het raadslid wacht nog af wat het OM precies gaat doen in de andere zaak. Khoulani wijst erop dat hij destijds direct ook al zei dat hij die uitlatingen beter niet had kunnen doen en dat ze onverstandig waren. Maar ook dat ze een reactie waren op 'racistische uitspraken' van de vrouw uit Utrecht.



LEES OOK: Haags raadslid Khoulani vergelijkt Israël met IS: 'twee handen op één buik'

