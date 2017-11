Aanbesteding aanleg Blankenburgtunnel hoeft niet over

Foto: archief

WESTLAND - De aanbesteding van de bouw van de Blankenburgtunnel in Zuid-Holland hoeft niet over. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de bouwers BAM en VolkerWessels en baggeraar Boskalis.





Het project is gegund aan een consortium van Ballast Nedam, de Belgische baggeraar DEME en de Australische firma Macquarie. Concurrenten klaagden dat dit niet volgens de regels zou zijn gebeurd en stapten naar de rechter.



'Belangenverstrengeling'



Zij wezen op mogelijke belangenverstrengeling omdat een adviesbureau dat in de voorbereidingsfase voor opdrachtgever Rijkswaterstaat werkte, later adviseerde bij het winnende consortium. Daarbij kon mogelijk voorkennis zijn gedeeld waarover concurrenten niet beschikten, meenden zij.



De rechtbank oordeelt dat die conclusie op basis van de beschikbare feiten niet kan worden getrokken. Er waren volgens de rechter ook voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat zo'n dubbelrol van een adviesbureau een van de partijen een oneerlijke voorsprong zou geven.



Vraagtekens



Daarnaast vonden de klagers dat het plan van het winnende consortium niet voldeed aan de technische eisen zoals die in de aanbesteding werden gesteld. Ook plaatsten zij vraagtekens bij de wijze waarop Rijkswaterstaat de inschrijvingen beoordeeldo. Maar ook op die punten gaf de rechter hen ongelijk.







LEES OOK: Bijna 2.000 omwonenden dienen bezwaar in tegen plannen Blankenburgtunnel

De Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg bij Maassluis moet de A15 en A20 met elkaar gaan verbinden. Met de aanleg van de nieuwe verkeersader is een totaalbedrag van circa 1 miljard euro gemoeid.Het project is gegund aan een consortium van Ballast Nedam, de Belgische baggeraar DEME en de Australische firma Macquarie. Concurrenten klaagden dat dit niet volgens de regels zou zijn gebeurd en stapten naar de rechter.Zij wezen op mogelijke belangenverstrengeling omdat een adviesbureau dat in de voorbereidingsfase voor opdrachtgever Rijkswaterstaat werkte, later adviseerde bij het winnende consortium. Daarbij kon mogelijk voorkennis zijn gedeeld waarover concurrenten niet beschikten, meenden zij.De rechtbank oordeelt dat die conclusie op basis van de beschikbare feiten niet kan worden getrokken. Er waren volgens de rechter ook voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat zo'n dubbelrol van een adviesbureau een van de partijen een oneerlijke voorsprong zou geven.Daarnaast vonden de klagers dat het plan van het winnende consortium niet voldeed aan de technische eisen zoals die in de aanbesteding werden gesteld. Ook plaatsten zij vraagtekens bij de wijze waarop Rijkswaterstaat de inschrijvingen beoordeeldo. Maar ook op die punten gaf de rechter hen ongelijk. Tegen de aanleg van de tunnel is veel verzet . Natuurorganisaties vinden dat de Blankenburgtunnel te veel milieuschade op zou leveren. Ook gaat het langer duren voordat de tunnel klaar is: het Europees Hof moet eerst een besluit nemen over een document dat gaat over stikstofhoeveelheden in Nederland.