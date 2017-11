Heel Holland zakt: Gouderak is twee meter gedaald

DEN HAAG - In nog geen veertig jaar tijd zijn de weg en straten in Gouderak twee meter gedaald. De woonwijken in het dorp zijn gebouwd op veengrond en die klinkt snel in. De straten ophogen met zand is geen oplossing meer, omdat het veen door het gewicht alleen maar sneller inklinken. Daarom zijn de straten nu op heipalen gezet.

Het wam wel echt neer op zeshonderd tot zevenhonderd euro per vierkante meter dat je dan uitgeeft Ria Boere, wethouder

De inwoners van Gouderak waren de bodemdaling meer dan zat. Elke acht jaar lag de straat open om de weg op te hogen. Ook de tuinen verzakken met centimeters per jaar. 'Het was dramatisch,' aldus een buurtbewoner. Volgens de buurvrouw weten ze in Gouderak niet beter: 'Iedere paar jaar moet je ophogen, maar nu is dat voor ons als het goed is voorbij.'Om het verzakken van de straten tegen te gaan, zijn de wegen op heipalen gezet. Door deze fundering kunnen de straten niet meer verzakken. Het onderheien van de wegen is een dure oplossing, maar volgens wethouder Ria Boere van de gemeente Krimpenerwaard wel een duurzame en noodzakelijke oplossing.Het tegengaan van de bodemdaling in Gouderak heeft de gemeente ruim elf miljoen euro gekost. 'Het kwam wel echt neer op zeshonderd tot zevenhonderd euro per vierkante meter dat je dan uitgeeft,' vertelt wethouder Boere. Dat is buitenproportioneel veel, maar het resultaat mag er zijn.'De gemeente Krimpenerwaard kon deze investering doen door een flinke greep te doen in de spaarpot. Was dit spaargeld er niet geweest, dan was deze investering ook niet mogelijk geweest. Bodemdaling tegen gaan door de straten te onderheien is een hele dure oplossing en daardoor geen optie voor minder kapitaal krachtige gemeenten.Voor de serie Zinkend land gaat TV West donderdag op zoek naar de oplossing om bodemdaling tegen te gaan. Wat moet er gebeuren om het inklinken van de veengronden tegen te gaan? En is er wel een oplossing?