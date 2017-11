World Horti Center: 'Opening kan ook zonder Kwekers in de Kunst'

Het World Horti Center in aanbouw (Foto: Dennis Kranenburg)

NAALDWIJK - De opening van het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk, het nieuwe kenniscentrum voor de tuinbouw, gaat volgend voorjaar gewoon door, ook als er geen geld van de gemeente komt voor een voorstelling van Kwekers in de Kunst. Dat zegt het WHC in reactie op de perikelen in de gemeenteraad van Westland rond de culturele insteling. Er is grote commotie ontstaan nadat bleek dat oud-burgemeester Sjaak van der Tak een ton had subsidie had toegezegd aan de cultuurorganisatie.





Maar voor de opening van het World Horti Center zal het geen gevolgen hebben, zegt Mark Zwinkels van het WHC: 'Er is 80.000 euro voor de opening, 20.000 van elk van de vier partners. De gemeente Westland is er daar één van, en dat geld is al toegezegd.' Dat bedrag staat ook los van de subsidie voor Kwekers in de Kunst.



Eigen plannen



'Wij gaan uit van onze eigen kracht', zegt Zwinkels. 'Een eventuele voorstelling staat los van de rest van de opening. Als er iemand langs komt die de opening nog mooier kan maken dan is die welkom, maar verder maken we onze eigen plannen.'



Het openingsfeest op 7, 9 en 10 maart 2018 gaat dan ook gewoon door. 'Dat is al vastgelegd,' aldus Zwinkels.



Van der Tak beloofde Kwekers in de Kunst 100.000 euro om een voorstelling mee te maken voor de opening van het World Horti Center, maar hij verzuimde de gemeenteraad daarover in te lichten . De raad besloot dinsdag de subsidie alsnog niet te geven. Een bedrag van 40.000 euro, dat al betaald is, wil de gemeenteraad nu terug . De overige 60.000 euro wil de raad niet betalen. Kwekers in de kunst is daar woest over. Het college van B en W zit met een probleem Het World Horti Center belooft de tuindertrots van het Westland te worden. In het gebouw komen onder meer bedrijven.