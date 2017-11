Flyerverbod Leiden in strijd met de grondwet

LEIDEN - De invoering van een algemeen flyerverbod in Leiden gaat in tegen de grondwet. Dit schrijft burgemeester Henri Lenferink in een brief aan de gemeenteraad. Met de invoering van een algemeen flyerverbod komt de vrijheid van meningsuiting in het gedrang.

De brief van de burgemeester is het gevolg van een discussie die is aangezwengeld door de lokale VVD. Het Leidse college stelde voor een flyerverbod in te voeren voor bedrijven. Politieke partijen en de gemeente zelf zouden nog wel met hun folders op straat mogen staan, maar de VVD kon zich niet vinden in dit voorstel.



Fractievoorzitter Frederick Zevenbergen van de VVD vindt het hypocriet dat een flyerverbod alleen voor bedrijven zou gelden en niet voor politieke partijen. 'Gelijke monniken, gelijke kappen', vindt de VVD'er. 'Als de raad vindt dat bedrijven niet mogen flyeren, dan kan je geen uitzondering voor jezelf maken.'



In strijd met de grondwet





Volgens de burgemeester is een algemeen flyerverbod dus niet mogelijk. 'De gemeente is niet bevoegd om regelgeving op te stellen die strijdig is met de grondwet,' schrijft hij. Het voorstel voor het flyerverbod moet daardoor nog worden herzien.



De gemeente Leiden moet ook duidelijker in het voorstel zetten waar er precies niet geflyerd mag worden. Een flyerverbod voor de hele stad , zoals het nu in het voorstel staat beschreven, mag ook niet. Als iemand, bijvoorbeeld in zijn eigen tuin of bedrijf, flyers wilt uitdelen dan mag de gemeente dit niet verbieden.