Stickers op afvalcontainers in strijd tegen afval op straat

(Foto: Gemeente Den Haag)

In 2009 is de gemeente begonnen met het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers. Inmiddels zijn er in de stad meer dan 5.500 van die bakken. Met nieuwe stickers op de containers hoopt de gemeente nu te bereiken dat mensen grofvuil niet meer in de bakken doen of naast de containers zetten. Ook wil Den Haag dat er geen vuilnis meer naast de containers wordt neergezet.'Het is goed om te merken dat Den Haag de laatste jaren steeds schoner is geworden dankzij de inzet van ondergrondse afvalrestcontainers. Zo'n eenduidige sticker op de container helpt daarbij. Zo houden we met een gezamenlijke inspanning de straten en pleinen schoon. Daar heeft iedereen plezier van', zegt de gemeente.De nieuwe sticker laat in twee plaatjes zien hoe de container moet worden gebruikt: afval hoort erin, vuil naast de container zetten mag niet en kan zelfs een boete van 140 euro opleveren.Omroep West zette eerder dit jaar een meldpunt op over de overvolle ondergrondse afvalcontainers in de stad. Er kwamen ruim honderd reacties binnen. Vooral mensen uit Den Haag klaagden over afval op straat.