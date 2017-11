Van der Tak: 'Als burgemeester moet je soms vuile handen maken'

WESTLAND - Een burgemeester 'moet soms vuile handen maken'. Maar, zegt Sjaak van der Tak: 'Ik heb het echt niet op eigen houtje gedaan.' Bovendien waren zijn bedoelingen goed. 'Ik heb altijd oprechte intenties gehad'.

De oud-burgemeester van Westland reageert daarmee voor het eerst in het openbaar op de rel die in de gemeente is ontstaan over het verstrekken van financiële steun aan Kwekers in de Kunst . De cultuurinstelling kreeg een ton subsidie toegezegd, waarvan inmiddels 40.000 euro werd overgemaakt. Maar volgens de huidig waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne, verstrekte haar voorganger die subsidie zonder de andere leden van het college van burgemeester en wethouders daarvan op de hoogte te stellen. Ook de gemeenteraad wist van niets.Dat leidde de afgelopen week tot een politieke storm in het Westland. Van der Tak werd bij zijn afscheid nog benoemd tot ereburger, maar nu ligt hij fors onder vuur.De oud-burgemeester reageert een dag na een stevig raadsdebat over de kwestie . Volgens hem was het belangrijk om de organisatie steun te geven. Kwekers in de Kunst opereert sinds 2016 vanuit het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Hij wilde de band met het Westland, de bakermat van de organisatie, in stand houden. 'Misschien ben ik onduidelijk geweest, maar ik heb het echt niet op eigen houtje gedaan. In dertien jaar komen er vraagstukken langs die je met elkaar oplost. Ik heb mijn beste beentje voorgezet om Kwekers in de Kunst terug te halen naar Westland.'Tijdens het extra raadsdebat van dinsdag stond een aantal vragen centraal. Zoals wie er van de actie van de burgemeester wist . Van der Tak is daarover zelf helder. 'Die 100.000 euro was een toezegging in overleg met wethouders en een voormalig wethouder', zegt hij. Wel erkent hij dat er ook bezwaren werden aangetekend. Zo was er een wethouder die in een 'laat stadium' zou hebben gevraagd 'Gaan we niet te ver?'.Daar liet hij zich echter niet door weerhouden. 'Ik had de drive en ik had nog maar dertig dagen voor mijn vertrek als burgemeester. Ik had oprecht het geloof dat het goed zou komen. Geen wethouder heeft 'nee' tegen mij gezegd. We deden niks slechts. Ik heb het geld niet in eigen zak gestoken. Ik wilde die Westlandse organisatie thuis krijgen, maar we konden daar niet het juiste plan of project op vinden.'Volgens Van der Tak werd vervolgens gezocht naar een wijze waarop de instelling kon worden gekoppeld aan een project waarmee de subsidie verantwoord zou zijn. Toen kwam het idee voor een feestelijke opening van het World Horti Center in Naaldwijk in het voorjaar van 2018. Daar zou Kwekers in de Kunst een mooie rol in kunnen spelen. 'Dat complex wordt onder andere het nieuwe schoolgebouw voor MBO onderwijs, maar ook bedrijven krijgen er een plek. Het World Horti Center moet de tuindertrots van het Westland worden. Een mooiere aanleiding om subsidie te verstrekken is er niet, dacht ik.'Tijdens de raadsvergadering over deze kwestie werd gezegd dat 100.000 euro subsidie te veel geld is voor een feestelijke opening. Veel raadsleden stelden dat ze niet wisten wat ze konden verwachten van Kwekers in de Kunst voor dit geld. Van der Tak: 'Ik dacht aan een soort opera zoals Kromme Jongens. De eerste aanzet om de organisatie weer thuis te laten komen.'De beslissing was moeilijk, zegt Van der Tak. Maar dat hoort bij het vak. In de afgelopen dertien jaar dat hij burgemeester was van Westland, zijn er meer moeilijke dossiers langs gekomen. 'Dan moet je soms vuile handen maken.' Om welke zaken dat gaat, wil hij niet zeggen. 'Dat heeft geen zin. Ik hoop dat Westlanders het belang zien van die mooie opening voor World Horti Center . We willen dat Westland aantrekkelijker wordt.'De voormalige burgemeester is duidelijk aangedaan door de kwestie. 'Soms moet je als bestuurder een dikkere huid hebben. Maar nu dacht ik: Snappen jullie wel dat ik het oprecht met de beste bedoelingen heb gedaan? Gelukkig heb ik veel lieve reacties gehad tijdens boodschappen doen deze week. Westlanders reageren fijn. Ze zeggen: 'Wat bent u slecht in het nieuws, na dertien jaar trouwe dienst' en 'U heeft Westland naar een hoger plan gebracht. Dit is niet oprecht. Wat u nu overkomt verdient u niet'.'