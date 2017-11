Den Haag eist vertrek kantinebaas Hofbad

Het Hofbad | Foto: Archief

DEN HAAG - De gemeente Den Haag eist bij de kortgedingrechter dat de kantinebaas van het Hofbad aan de Ypenburgse Boslaan in Den Haag de horecagelegenheid ontruimt. Zijn bedrijf BCO B.V. zou plaats moeten maken voor een andere cateraar, maar de huidige exploitant weigert te vertrekken.

De gemeente wil het tijdelijke huurcontract niet verlengen onder meer omdat bezoekers hebben geklaagd over de uitbater. Hij zou badgasten 'onheus' bejegend hebben als ze geen consumptie namen. 'Er is sprake van een minder professionele exploitatie', zei de advocaat van de gemeente

woensdag bij de kortgedingrechter in Den Haag.



'Het is de stok om de hond mee te slaan', reageerde de woordvoerder van BCO B.V. 'Het aantal klachten over de exploitant is verwaarloosbaar'. De gemeente beweert dat de kantinebaas ook een huurachterstand heeft van negenduizend euro. BCO B.V zegt dat het bedrag veel lager is, ongeveer tweeduizend euro.



Slechts één jaar mocht huren



De huidige kantinebaas werkt al vijf jaar in het Hofbad. Hij was eerst bedrijfsleider van de vorige huurder van de kantine. Vorig jaar nam hij zelf de exploitatie over met zijn eigen bedrijf BCO B.V. Volgens de gemeente is hem toen al verteld dat hij slechts één jaar de horecaruimte mocht huren. De gemeente hoopt dat een sportvereniging interesse heeft in de exploitatie van de zwemkantine.



In plaats van BCO B.V. wil de gemeente de catering in het Hofbad de komende maanden laten verzorgen door het bedrijf LOF Catering, totdat er een definitieve oplossing is bedacht. Volgens de huidige kantinebaas is hem door een ambtenaar van de gemeente verteld dat hij de horecaruimte mogelijk langer zou mogen exploiteren. Zijn woordvoerder zei tijdens het kort geding dat er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde duur, dus zonder einddatum. De rechter doet op 15 november uitspraak.