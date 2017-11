Dertiger betastte zijn nichtje van 5 en krijgt 8 maanden cel

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaar Boas de S. (35) is woensdag tot acht maanden cel veroordeeld voor ontucht met zijn minderjarige nichtje uit Woerden. Van die acht maanden zijn er zes voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij nog 120 uur werkstraf en een verplichte behandeling opgelegd.

De ontucht met het nichtje, een dochter van de zus van zijn vrouw, begon in 2013 toen het meisje nog maar vijf jaar oud was. Hij had haar diverse malen bij hem thuis apart genomen in een kamertje of op zolder. Daar betastte hij haar. Hij deed dat zelfs ook tijdens een grote familiebijeenkomst.Hij maakte ook foto's en bevredigde zichzelf in haar bijzijn. Zijn acties werden bekend toen het kind aan haar ouders uitlegde waarom ze 'ome Boas' liever niet meer wilde zien.Het kind schreef verder een aandoenlijke brief aan de rechtbank waarin ze ondermeer haar hoop uitte dat de oom zou worden opgesloten in een 'kreeftenfabriek'. Want daar stonk het zo, volgens haar. De Haagse rechtbank heeft de Alphenaar verboden om contact met het kind op te nemen of in haar buurt te komen.Tijdens de door familieleden drukbezochte zitting van twee weken geleden had het Openbaar Ministerie een celstraf van tien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk geëist.