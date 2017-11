Haagse stichting City Mondial strijdt voor voortbestaan na stopzetten subsidie

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft besloten City Mondial met ingang van 1 januari 2018 geen subsidie meer te geven. De stichting die is opgericht om het toerisme te stimuleren is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee en strijdt voor haar voortbestaan.

'De volledige communicatie in de Schilderswijk en Transvaal wordt overboord gegooid', zegt City Mondial in een persbericht. Daarnaast beweert de stichting niet op de hoogte te zijn gesteld van het stopzetten van de structurele subsidie.City Mondial werd in 1997 opgericht, in de laatste jaren lag de nadruk meer op communicatie in de wijken Schilderswijk, Transvaal, Stationsbuurt en Oude Centrum. Wethouder Rabin Baldewsingh heeft op verzoek van de Haagse gemeenteraad een onderzoek laten uitvoeren over de rol van City Mondial in de toekomst.De conclusie is dat communicatie geen kerntaak is. Als organisaties gebruik willen maken van de expertise van City Mondial, dan moeten ze daar voor betalen. Andere wijken moeten dat immers ook. Bovendien heeft de stichting eerder aangegeven dat ze actief gaan acquireren bij potentiële opdrachtgevers.In het persbericht stelt City Mondial het vreemd te vinden om te moeten stoppen omdat ze niet eenvoudig in een hokje te plaatsen zijn. 'Dertien van de vijftien fracties in de Haagse gemeenteraad spraken eerder hun steun uit voor het werk dat City Mondial elke dag weer verzet in de stad', zegt de stichting.Wethouder Baldewsingh geeft in een brief aan de gemeenteraad aan dat incidenteel projectsubsidies mogelijk zijn, maar dat City Mondial zelf voor structurele financiering moet zorgen.