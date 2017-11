Verwarde man aangehouden: 'Als ze komen, schiet ik'

Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Paganinistraat in Den Haag is een man aangehouden. Volgens de politie was hij verward. Hij had zelf gebeld met 112 en om een ambulance gevraagd. Toen die arriveerde, zou hij volgens omwonenden geroepen hebben: 'Als ze komen, schiet ik'.

Volgens een woordvoerster van de politie was niet duidelijk of hij daadwerkelijk over een vuurwapen beschikte. Daarom werd besloten een onderhandelaar met de man te laten bellen. In het telefoontje dreigde hij met het opendraaien van de gaskraan. Uit voorzorg kwam de brandweer ter plaatse.



Agenten met kogelwerende vesten zetten de straat af en de ambulancebroeders bleven op afstand. De man liet vervolgens de rolluiken van zijn woning zakken. Uiteindelijk ging een arrestatieteam de woning binnen en kon de man worden aangehouden.



Geestelijke hulp



Met de ambulance werd hij naar een politiebureau gebracht. Daar zal hij volgens de politiewoordvoerster door een arts worden onderzocht. Hem zal naar verwachting geestelijke hulp worden aangeboden.