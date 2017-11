Jonge Picasso's schilderen ouderen: 'Hij krijgt een plaatsje in de slaapkamer'

NOORDWIJK - Kinderen van groep 7 van de Noordwijkse School konden zich woensdag als ware Picasso's uitleven met verf en kwast. In twee uur tijd maakten ze een portret van bewoners van woonzorgcentrum Jeroen in Noordwijk.

De schilderactie is onderdeel van de landelijke campagne van het Nationaal Ouderenfonds. De winnaars van alle lokale wedstrijden mogen met hun oudere een dagje naar de dierentuin.De kinderen kregen vooraf wel wat aanwijzingen. Ze begonnen hun werk met de contouren in het blauw. Daarna moesten ze de details inkleuren. Dat valt nog niet altijd mee. 'Het moeilijkste is om een gezichtsuitdrukking in het schilderij te leggen', vertelt één van de leerlingen.Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de kunstenaars zich een beetje inleven in de ouderen. En dus ontstonden er gesprekjes over de kleinkinderen van de ouderen en de opa's en oma's van de kinderen. De geportretteerden zijn allen blij met het resultaat. 'Hij krijgt een plaatsje in de slaapkamer', vertelt een oudere.