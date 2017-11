Onafhankelijk Rijswijk moet beschuldigingen Feel Good Radio rectificeren

RIJSWIJK - De Haagse kortgedingrechter verplicht de Vereniging Onafhankelijk Rijswijk (VOR) tot rectificatie van de beweringen over Feel Good Radio. VOR had geschreven dat Feel Good Radio misbruik maakte van subsidies van de gemeente. Volgens de rechter is die beschuldiging niet feitelijk onderbouwd.

Joey Koeijvoets - van Feel Good Radio - had subsidiegeld van de gemeente Rijswijk in zijn zak gestoken, stond op de website van VOR. Volgens de beschuldigingen zou hij het geld gebruikt hebben voor zijn bedrijf.Maar volgens de rechter is die beschuldiging dus helemaal niet hardgemaakt. Onafhankelijk Rijswijk moet daarom de gepubliceerde berichten binnen 24 uur verwijderen. Er moet ook vier weken lang een rectificatie staan op de website en de facebookpagina van VOR. In de rectificatie moet staan dat de beschuldigingen niet met feiten zijn onderbouwd.Dick Jense, fractievoorzitter van Onafhankelijk Rijswijk in de gemeenteraad, wordt door de rechter niet persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de publicaties. Datzelfde geldt voor zijn zoon Dick Jense jr., die webmaster is van de website van Onafhankelijk Rijswijk.Koeijvoets had geëist dat er ook een rectificatie zou komen in de regionale pers, maar dat vindt de rechter niet nodig.Joey Koeijvoets is blij met de uitspraak van de rechter: 'Met dit vonnis wordt een halt toegebracht aan de ongefundeerde verdachtmakingen door Onafhankelijk Rijswijk', laat hij via zijn advocaat weten.