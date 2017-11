Dode na schietpartij aan Haagse Jan van Riebeekstraat

De Jan van Riebeekstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - Aan de Jan van Riebeekstraat in Den Haag is woensdagmiddag een schietpartij geweest. Er is één dode gevallen. De politie start een uitgebreid onderzoek.





Volgens verslaggever Sander Knura werden geëmotioneerde familieleden weggeleid.













