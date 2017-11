Den Haag niet erg enthousiast over proef met gereguleerde wietteelt

DEN HAAG - De gemeente Den Haag staat nog niet direct te trappelen om mee te gaan doen met de landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Dat wordt duidelijk uit antwoorden van burgemeester Pauline Krikke op vragen van D66 in de gemeenteraad.

D66 – maar ook andere partijen in de Haagse gemeenteraad - juichen de landelijke proef 'van harte toe'. De burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie hebben aarzelingen. 'De Haagse Driehoek van mening is dat er, mede gelet op de buitenlandse afzetmarkt, altijd sprake zal blijven van een illegale markt, is het vooralsnog de vraag of het reguleren van de wietteelt voor de verkoop in coffeeshops een significante verbetering oplevert', schrijft Krikke.Het nieuwe kabinet wil gedurende vier jaar durende proef doen waarbij geselecteerde bedrijven wiet gaan telen die in tien gemeenten aan coffeeshops wordt geleverd. 'Hiermee wordt onderzocht hoe een einde kan worden gemaakt aan de schizofrene situatie dat coffeeshops gedoogd mogen verkopen maar hun producten niet legaal kunnen inkopen en dus zich moeten wenden tot het illegale circuit', stelt D66.Vandaar dat die partij graag ziet dat Den Haag zich bij het kabinet gaat aanmelden om een van de tien proefgemeenten te mogen worden. De burgemeester gaat dat niet per direct doen, stelt zij. Krikke wijst erop dat er door de strenge Haagse regels en handhaving van plaatselijke en landelijke regels in Den Haag 'inmiddels sprake is van een kleinschalige, transparante en beheersbare branche'.Maar, schrijft zij ook, als er dingen beter kunnen, worden die serieus genomen. ‘Een experiment met gereguleerde wietteelt wijzen wij dan ook niet op voorhand af.’De stad spontaan aanmelden bij het kabinet doet zij niet: 'In het regeerakkoord staat dat het kabinet binnen zes maanden met wetgeving komt voor de experimenten met gedoogde wietteelt. Berichten in de media lijken te suggereren dat er al sprake van is dat gemeenten zich formeel kunnen aanmelden voor de pilot. Navraag leert dat er nog geen uitgewerkte plannen zijn noch een aanmeldprocedure. Zodra deze kaders bekend zijn, zal op basis van die aanvullende informatie en in overleg met uw raad een besluit over het al dan niet aanmelden voor de pilot.'