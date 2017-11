Dick Advocaat tegen Schotse pers: 'Dit zijn mijn laatste wedstrijden'

DEN HAAG - Dick Advocaat vertrekt definitief als bondscoach van Oranje na de komende twee oefeninterlands van het Nederlands elftal. Dat heeft de zeventigjarige Hagenaar gezegd tegen Schotse journalisten.

Bij aankomst op het vliegveld in Aberdeen zei hij: 'Dit zijn mijn laatste twee wedstrijden, daarna stop ik bij het Nederlands elftal.' Tegenover de Nederlandse media wilde hij zijn vertrek niet bevestigen.Advocaat traint woensdagavond met het Nederlands elftal. Na die oefensessie praat hij nog even met meegereisde journalisten uit Nederland. Oranje speelt donderdag tegen Schotland en dinsdag in en tegen Roemenië.