Vermoorde man blijkt politicus: 'Hier zit het Iraanse regime achter'

Het slachtoffer wordt gereanimeerd | Foto: Regio15

DEN HAAG - De man die woensdagmiddag werd vermoord in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag blijkt een politicus. De man heet Ahmad Mola Nissi, dat melden verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar aan Omroep West. Hij was leider van de Arab Struggle Movement.

Geschreven door Sander Knura

Een van de bronnen die aan Omroep West bevestigen dat het om de bewuste politicus gaat, stelt dat hij het slachtoffer heeft herkend. Ook zegt deze bron 'dat het regime van Iran achter deze moord zit. Ze hebben het eerder geprobeerd'.



Seminar



