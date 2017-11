Campagne 'Duik in Den Haag' gelanceerd met avondduik in zee

DEN HAAG - Den Haag heeft woensdagavond op ludieke wijze haar internationale campagne gelanceerd, waarmee de gemeente zich nog duidelijker op de kaart wil zetten als stad die aan zee ligt. De feestelijke lancering ging gepaard met een avondduik in zee, waarbij op symbolische wijze Hagenaars een 'Duik in Den Haag' namen. Ondanks dat het zeewater slechts 13 graden was, zijn er toch 190 Haagse inwoners de zee ingedoken.

Een van die dappere Hagenaars is Bas Kolthoff. 'Ik doe mee om Den Haag aan zee te promoten, maar nog belangrijker vind ik het om te laten zien dat een duik in de zee heel goed voor je is, niet alleen in de zomer. Ik ben zelf lid van de ijsberengroep. Die nemen een paar keer per week een duik in zee en dat is goed voor je. Ik ben tob met mijn gezondheid en zo’n zeeduik geeft mij een enorme boost.Sinds dat ik een paar keer per week in zee duik en mijn voeding heb aangepast gaat het een stuk beter met me, glimlacht hij blij. Ik kan niet wachten om die lekkere frisse duik te nemen. 'Op de Pier in Scheveningen gaf wethouder Karsten Klein een sneak preview van de crossmediale campagne, die vanaf 13 november te zien is in Nederland, Duitsland, Engeland en België. Onderdeel van de campagne is een sprookjesachtige commercial waarin bezoekers letterlijk een duik in Den Haag nemen om te ontdekken wat de stad aan zee allemaal te bieden heeft.De commercial kenmerkt zich door onderwaterbeelden. De Westlandse producer Marcel van der Vlugt heeft verschillende iconische Haagse locaties, zoals het Mauritshuis, de Ridderzaal en de Passage gefotografeerd. Hiervan zijn enorme blow-ups gemaakt die als decor zijn gebruikt, onder water in een zwembad. Met een onderwatercamera zijn daar zonder trucagebeelden van gemaakt. De onderwatercamera komt uiteindelijk bij de Pier van Scheveningen letterlijk boven water.Wethouder Karsten Klein (Stedelijke economie, Zorg en Havens) is zeer content met de commercial en de campagne. 'Toerisme is een belangrijke wereldwijde groeimarkt en zorgt voor veel werkgelegenheid in Den Haag. We zetten vooral in op groei van toerisme buiten het hoogseizoen en investeren daarom in toerisme en in deze campagne'.